В Башкирии экс-полицейский получил 5 лет колонии за избиение

Следствие и суд установили, что вечером 3 июля 2025 года старший инспектор приехал в село Жуково, где его родственник повздорил с одним из местных жителей. Тот нелицеприятно высказался в адрес его родных. К тому времени на месте конфликта уже находился наряд полиции, который задержал обидчика.

Тем не менее, инспектор предъявил свое служебное удостоверение, отвел задержанного в сторону и начал свое «расследование». Он в грубой форме потребовал от мужчины объяснений, затем нанес ему удар кулаком по голове. А когда тот упал, продолжил избивать.

В общей сложности инспектор полиции нанес гражданину более 20 ударов руками и ногами по различным частям тела, в том числе в область жизненно важных органов. Тем самым причинив вред здоровью средней тяжести.

Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов РБ, во время судебного разбирательства подсудимый признал вину частично. Однако суд приговорил бывшего полицейского к пяти годам исправительной колонии общего режима, лишил звания «майор полиции». Запретил в течение трех лет занимать государственные должности, связанные с функциями представителя власти. И взыскал в пользу потерпевшего около 430 тыс. рублей морального и материального вреда.

Осужденный взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.