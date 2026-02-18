Парламентарии Башкирии научат общественников готовить законопроекты

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты, ключевым итогом мероприятия стало подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между региональным парламентом и Общественной палатой.

В ходе встречи член Общественной палаты Башкирии Анна Идрисова предложила организовать системное обучение для заинтересованных представителей НКО и общественных объединений по вопросам подготовки и внесения законодательных инициатив — с разъяснением порядка, алгоритмов действий и практических аспектов взаимодействия с региональным парламентом.

«Уверена, что это позволит повысить качество гражданских инициатив и сделать участие общественности в законотворческом процессе более профессиональным и результативным. У представителей НКО, общественных объединений и экспертного сообщества нередко формируются содержательные предложения по совершенствованию законодательства. Однако многие инициативы не доходят до стадии официального оформления и внесения — не из-за отсутствия идей, а по причине недостаточного понимания процедур, требований и практических механизмов законотворческой работы» - отметила Анна Идрисова.

Председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Нагорный сказал о том, что обучение такого рода периодически проводятся в региональном парламенте. Он пояснил: «Когда вы посчитаете возможным собрать НКО и членов Общественной палаты Башкирии, мы можем рассказать о требованиях к процедуре внесения законодательных инициатив».

Константин Толкачев поручил коллегам провести соответствующее совещание с приглашением заинтересованных сторон по озвученному предложению. Заинтересованным в прохождении такого обучения необходимо написать письмо в аппарат Общественной палаты РБ на электронную почту op@bashkortostan.ru c пометкой "обучение законодательным инициативам".

Фото: Общественная палата РБ и Госсобрание РБ.