В Уфе бывшая помощница мирового судьи получила 5 лет заключения

Следствие установило, что с декабря 2022 года по май 2024 года Фаттахова действовала в составе организованной преступной группы. Ее создала мировой судья, чтобы вымогать у нарушителей ПДД взятки под угрозой лишения прав на управление транспортом. Как правило, это были водители, покинувшие место ДТП и привлекавшиеся за это к административной ответственности.

Судья сообщала своей помощнице необходимую информацию, и та вела переговоры с нарушителями, поясняя, как они могут избежать лишения водительских прав, и к кому им обращаться.

Затем к схеме вымогательства подключались остальные члены преступной группы – юристы. Они вступали в контакт с гражданами, предлагая за денежное вознаграждение обеспечить благоприятный исход дела. С ними заключался фиктивный договор на оказание юруслуг и те под видом оплаты передавали взятки.

После чего мировым судьей принималось решение о назначении наказания в виде административного ареста на минимальный срок без его фактического исполнения.

Полученное вознаграждение распределялись между всеми участниками группы по заранее установленной договоренности.

Учитывая, что Фаттахова пошла на сделку со следствием, заключив досудебное соглашение, суд приговорил ее к пяти годам реального лишения свободы с отсрочкой до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста. Осужденной запрещено в течении семи лет занимать руководящие и административные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Кроме того, суд взыскал с нее 815 тысяч рублей в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Материалы касающиеся деяний мирового судьи в отставке выделены в отдельное производство. Их будет рассматривать Высшая квалификационная коллегия судей РФ, чтобы решить: дать или нет согласие на возбуждение уголовного дела.

Остальные участники организованной группы вымогателей являются фигурантами уголовного дела, которое находится на рассмотрении в Советском районном суде Уфы.

