В Башкирии супруги организовали экстремистскую ячейку

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ, установлено, что супружеская пара, 1974 и 1978 г.р., в 2022 году создала ячейку запрещенной организации. Адептов они искали среди своих знакомых, соседей, сослуживцев, а также в соцсетях на тематических каналах.

Организаторы проводили собрания с членами ячейки, изучали и распространяли запрещенную литературу, экстремистские материалы и сведения, пропагандирующие учение данной организации. Встречи проводились в общественных местах, а также в онлайн-формате по видеосвязи.

Участников призывали не подчиняться государственным органам, не служить в армии, не участвовать в выборах, не занимать должности на госслужбе. А также отказываться от любых видов медпомощи даже в экстренных случаях. Если при этом кто-то умирал – объявляли его героем и мучеником за веру.

Оперативники УФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали супругов-организаторов и троих подельников. По месту их жительства проведены обыски. В отношении задержанных республиканская полиция возбудила уголовное дело. Ведется расследование, устанавливаются обстоятельства совершения преступления, и личности других членов экстремистской организации. Изъятые во время обысков документы, литература и информационные материалы направлены на экспертизу.

*Верховный суд РФ признал организацию «УЦСИ в России» и ее структурные подразделения экстремистскими и запретил их деятельность на территории страны (решение от 20.04.2017 года № АКПИ 17-238).