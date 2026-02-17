В Башкирии прокуратура запросила 23 года колонии «золотому гаишнику»

Гособвинение запросило 23 года колонии и штраф в размере 5 млн рублей главному фигуранту громкого дела – бывшему начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Управления ГИБДД по РБ Ильдусу Шайбакову.

Также обвиняемому грозит лишение звания подполковника полиции, ограничение свободы на год и запрет в течение десяти лет занимать руководящие должности в правоохранительных органах.

Напомним, что Шайбакову, его заместителю и еще шестерым подчиненным инкриминируется крупное взяточничество, участие в преступном сообществе с использованием служебного положения и превышение полномочий. Установлено, что фигуранты с 2014 по 2020 годы за сдачу экзаменов на получение водительских прав получили взяток на сумму 1,3 млн рублей.

Фото МВД по РБ.