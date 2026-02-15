Бастрыкин: подвести под статью тех, кто не выдал лекарство инвалиду из Кумертау

Обращение жительницы города Кумертау представители ведомства нашли в комментариях в аккаунте приёмной председателя СК России Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте». Женщина сообщила о нарушении ее прав на качественное лекарственное обеспечение.

С начала года женщине, являющейся инвалидом, не предоставляется жизненно важный медикамент, необходимый для регулярной терапии. Да и другие лекарственные препараты на протяжении нескольких лет также выдаются ей с постоянными задержками. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю Следкома по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

Фото: пресс-служба Следкома Башкирии.