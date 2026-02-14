0 °С
Право
14 Февраля , 15:50

В Уфе задержали подростка, управлявшего автомобилем

Вчера, 13 февраля, на улице Конституции сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находится студент колледжа.

Несовершеннолетний не имел ни водительского удостоверения, ни, соответственно, необходимых навыков управления транспортом.

На место задержания инспекторы ГАИ вызвали родителей подростка. В их присутствии правоохранители отстранили от управления автомобилем нарушителя, и составили административный материал.

Также в отношении родителей в комиссию по делам несовершеннолетних направлены материалы для привлечения их к ответственности за ненадлежащее воспитание. Автомобиль отправлен на спецстоянку.

«Управление транспортом без водительского удостоверения – серьезное правонарушение, поскольку часто приводит к непоправимым последствиям, как для самого нарушителя, так и для других участников дорожного движения», – напоминают сотрудники Госавтоинспекции столицы.

Фото со страницы ТГ-канала ГАИ Уфы.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
