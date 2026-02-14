В Уфе задержали подростка, управлявшего автомобилем

Несовершеннолетний не имел ни водительского удостоверения, ни, соответственно, необходимых навыков управления транспортом.

На место задержания инспекторы ГАИ вызвали родителей подростка. В их присутствии правоохранители отстранили от управления автомобилем нарушителя, и составили административный материал.

Также в отношении родителей в комиссию по делам несовершеннолетних направлены материалы для привлечения их к ответственности за ненадлежащее воспитание. Автомобиль отправлен на спецстоянку.

«Управление транспортом без водительского удостоверения – серьезное правонарушение, поскольку часто приводит к непоправимым последствиям, как для самого нарушителя, так и для других участников дорожного движения», – напоминают сотрудники Госавтоинспекции столицы.

Фото со страницы ТГ-канала ГАИ Уфы.