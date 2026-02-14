В Уфе топ-менеджер нефтяной компании обирал подчиненных

Два года руководитель подразделения нефтяной компании вносил в табели учета рабочего времени ложные сведения для начисления подчиненным заработной платы — в большем размере.

Затем он требовал от сотрудников передачи незаконно полученной части оплаты труда. Таким образом начальник получил от четверых работников более 270 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Артур СМОЛОВ.