14 Февраля , 09:03

В Уфе топ-менеджер нефтяной компании обирал подчиненных

Мужчина предстанет перед судом за мошенничество при начислении зарплаты подчиненным.

Два года руководитель подразделения нефтяной компании вносил в табели учета рабочего времени ложные сведения для начисления подчиненным заработной платы — в большем размере.

Затем он требовал от сотрудников передачи незаконно полученной части оплаты труда. Таким образом начальник получил от четверых работников более 270 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Артур СМОЛОВ.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
