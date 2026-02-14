В Учалах у водителей-наркоманов отобрали права

Учалинская межрайонная прокуратура выявила двух человек, страдающих наркоманией, при этом имеющих водительские удостоверения различных категорий.

В надзорном ведомстве отметили, что «управление транспортными средствами лицами с такими противопоказаниями создает угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, повлечь причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц».

Прокуратура направила в суд исковые заявления о прекращении права управления транспортными средствами указанными гражданами. Суд удовлетворил требования прокурора и прекратил действие водительских прав, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Фото: пресс-служба республиканской прокуратуры.