0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Право
14 Февраля , 14:00

В Башкирии пьяный водитель-лишенец попал в «Паутину»

В селе Кушнаренково сотрудники Госавтоинспекции с помощью ведомственной системы «Паутина» установили, что по дорогам района разъезжает автомобиль «Лада», владелец которого лишен прав.

Скриншот видео ГАИ Башкирии.
Скриншот видео ГАИ Башкирии.

Сотрудники ДПС остановили данную автомашину, за рулем которой оказался 38-летний мужчина. Его данные «пробили» по базе ГАИ и предварительная информация подтвердилась – автовладельца лишили на год водительского удостоверения за то, что уехал с места ДТП. Причем, срок лишения не истек.

К тому же, от задержанного водителя исходил запах алкоголя. Результат медосвидетельствования показал у него наличие 0,399 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Теперь нарушителю придется отвечать сразу по двум статьям КоАП РФ: за управление транспортом, будучи лишенным прав, и в нетрезвом состоянии. Дополнительно ему придется отвечать за непристегнутый ремень безопасности, и за отсутствие полиса ОСАГО. Кроме того, в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления по статье 264.1 УК РФ, то есть, повторное нарушение ПДД.

В отношении нарушителя были составлены административные материалы. Автомобиль задержан и отправлен на штрафстоянку.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru