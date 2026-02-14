В Башкирии пьяный водитель-лишенец попал в «Паутину»

Сотрудники ДПС остановили данную автомашину, за рулем которой оказался 38-летний мужчина. Его данные «пробили» по базе ГАИ и предварительная информация подтвердилась – автовладельца лишили на год водительского удостоверения за то, что уехал с места ДТП. Причем, срок лишения не истек.

К тому же, от задержанного водителя исходил запах алкоголя. Результат медосвидетельствования показал у него наличие 0,399 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Теперь нарушителю придется отвечать сразу по двум статьям КоАП РФ: за управление транспортом, будучи лишенным прав, и в нетрезвом состоянии. Дополнительно ему придется отвечать за непристегнутый ремень безопасности, и за отсутствие полиса ОСАГО. Кроме того, в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления по статье 264.1 УК РФ, то есть, повторное нарушение ПДД.

В отношении нарушителя были составлены административные материалы. Автомобиль задержан и отправлен на штрафстоянку.