13 Февраля , 09:38

В Уфе с застройщика взыскали 9 миллионов за недостроенный частный дом

На защиту жителя города встали специалисты республиканского Роспотребнадзора.

пресс-служба Роспотребнадзора РБ
Фото: пресс-служба Роспотребнадзора РБ

Девять миллионов рублей компенсации за недостроенный дом обязали выплатить жителю Уфы по решению суда.

По заключению Роспротребнадзора, куда за помощью обратился уфимец, со строительной компании взыскали 1,9 миллиона, уплаченные по договору. Также застройщика обязали заплатить штраф на сумму свыше трех миллионов рублей и неустойку в размере трех миллионов.

Кроме того, фирма должна будет заплатить 496 тысяч рублей за работу по договору, а также выплатить проценты за пользование чужими деньгами — 313 тысяч, пени — 270 тысяч, убытки — 150 тысяч, моральный вред — пять тысяч, и свыше тысячи рублей за почтовые расходы.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
