В Башкирии задержаны создатели и распространители порнографии

Зарабатывали на «клубничке» трое уфимцев: руководил сетью 42-летний гражданин с судимостью, снималась в сюжетах 19-летняя порнозвезда, а менеджмент взяла на себя 21-летняя помощница.

Оперативники установили, что организатор преступной схемы занимался развитием приватных каналов, рекламой в интернете и продвигал «актрису» в качестве стримера на игровых платформах.

Та, в свою очередь, выполняла поставленные «продюсером» задачи. В том числе – роль кошелька: деньги за подписку на каналы поступали на ее банковскую карту. А также через специализированные онлайн-сервисы.

«Менеджер» отвечала за продвижение каналов и привлечение подписчиков, публиковала рекламные посты и перенаправляла пользователей в закрытый платный канал.

В рамках проверки экспертиза признала фото- и видеоматериалы платного канала порнографическими и сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий (УБК) МВД по РБ при силовой поддержке Росгвардии прикрыли всю эту доморощенную порноиндустрию.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в целях распространения, в том числе с использованием интернета. С фигуранток взята подписка о невыезде, организатор взят под стражу.

Во время обысков у подозреваемых изъяты: компьютерная техника, сотовые телефоны, жесткие диски, а также предметы, использовавшиеся при создании контента.