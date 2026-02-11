В России появятся «детские» сим-карты и база номеров сотовых телефонов

Законодатели предлагают ввести в стране маркировку международных звонков, «детские» сим-карты с ограниченным функционалом и единую базу номеров мобильных устройств.

Также предусмотрено ужесточение ответственности за киберпреступления: будут увеличены административные штрафы за незаконную продажу сим-карт для юрлиц, появится новая уголовная статья за повторное нарушение правил продажи сим-карт иностранцам, повлекшее ущерб свыше 5 млн рублей. Нарушителям будет грозить до года лишения свободы, штраф до 500 тыс. рублей или арест.

Кроме того, планируется принять законопроект об ограничении выдачи количества банковских карт «в одни руки», заявленный еще в прошлом году. Мера также направлена на борьбу с мошенниками. Однако, как пояснил федеральным СМИ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, из-за возражений со стороны банков обсуждение данного законопроекта было перенесено на 2026 год.

Напомним, что авторы законодательной новеллы предлагают установить лимит на количество банковских карт для одного человека: не более 5 в одном банке и до 20 во всех кредитных организациях. Также на банки будет возложена обязанность защищать свои мобильные приложения и сайты, а доступ к аккаунту на портале Госуслуг можно будет восстановить только через МФЦ или с помощью биометрии.

«В 2025 году в России впервые был отмечен спад уровня киберпреступности на 11,8 процента. В частности, помогли самозапреты на выдачу кредитов (их оформил 21 млн человек) и на выдачу сим-карт, а также использование периода охлаждения при оформлении кредитов и маркировка входящих звонков.

Однако, невзирая на позитивную динамику, киберпреступность быстро адаптируется, что требует постоянного совершенствования законодательной базы. Поэтому мы рассматриваем новый пакет законопроектов, направленных на защиту финансов и личных данных граждан. Они являются продолжением системной работы по созданию законодательного барьера для мошенников», — пояснила первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

По словам спикера, в Башкирии юридическое сообщество усилено занимается правовым просвещением жителей, чтобы обезопасить их от цифрового мошенничества. В регионе успешно стартовал проект «Безопасный интернет», направленный на молодежь. В настоящее время команда юристов Башкортостанского отделения АЮР реализует проект «Цифровая безопасность для лиц старшего поколения РБ». Его цель — просвещение пожилых людей, которые часто становятся жертвами телефонных и интернет-афер.

Фото Башкортостанского отделения АЮР.