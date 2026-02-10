0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Право
10 Февраля , 14:09

В Уфе дракой второклашек заинтересовался Следственный комитет

Следователи города возбудили уголовное дело по факту халатности.

Mash Batash | Мэш Бэтэш
Фото: Mash Batash | Мэш Бэтэш

Конфликт между учениками одной из школ Уфы стал поводом для возбуждения уголовного дела о халатности. 

О происшествии в Следкоме узнали из соцсетей. В интернете распространилась информация, что второклассник школы № 53 после драки со сверстником получил синяк и сотрясение мозга.

Сообщается, что раньше школьник уже конфликтовал с одноклассниками, но руководство школы должным образом не отреагировало. Следственный отдел по Калининскому району города собирается дать правовую оценку действиям должностных лиц. 

Контроль за расследованием взяли в центральном аппарате ведомства. Доклад о результатах расследования затребовал Александр Бастрыкин.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: драка
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru