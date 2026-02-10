В Уфе дракой второклашек заинтересовался Следственный комитет

Конфликт между учениками одной из школ Уфы стал поводом для возбуждения уголовного дела о халатности.

О происшествии в Следкоме узнали из соцсетей. В интернете распространилась информация, что второклассник школы № 53 после драки со сверстником получил синяк и сотрясение мозга.

Сообщается, что раньше школьник уже конфликтовал с одноклассниками, но руководство школы должным образом не отреагировало. Следственный отдел по Калининскому району города собирается дать правовую оценку действиям должностных лиц.



Контроль за расследованием взяли в центральном аппарате ведомства. Доклад о результатах расследования затребовал Александр Бастрыкин.