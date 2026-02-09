0 °С
Право
9 Февраля , 10:29

В Салавате пьяной автолюбительнице грозит уголовка

Горожанка дважды попадалась в нетрезвом виде за рулём авто.

телеграм-канал Владимира Севастьянова
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова

С первого раза не дошло до 46-летней жительницы Салавата, что пьяной за рулем ездить нельзя.

В июне 2025 года на женщину, которая попалась местным сотрудникам ДПС, завели административное дело. Тогда водитель отказалась проходить освидетельствование, что автоматически приравнивается к факту нетрезвого вождения.

На днях автолюбительница, лишенная прав, вновь попалась в пьяном виде госавтоинспекторам. Как оказалось, горожанка еще не оплатила 45 тысяч рублей штрафа за первое нарушение.

Теперь, по словам начальника ГИБДД республики Владимира Севастьянова, женщине грозит уголовное наказание. Машину пьянчужки отогнали на спецстоянку.

Видео: телеграм-канал Владимира Севастьянова
Автор: Вадим АНДРЕЕВ
