Право
4 Января , 00:06

В Башкирии распространительницу наркотиков надолго отправят в колонию

Жительница Краснокамского района распространяла наркотики вместе с супругом.

В апреле прошлого года 42-летняя женщина подрядилась распространять наркотики вместе с мужем. Они забрали партию наркотиков возле дома по Березовскому шоссе в Нефтекамске, сформировали «порционные» пакетики и распространили их через тайники.

Супружеский бизнес был прерван полицейскими. Было возбуждено уголовное дело. Состоялся суд, который назначил женщине наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В пресс-службе республиканской прокуратуры пояснили, что отбытие наказания до достижения дочерью преступницы четырнадцатилетнего возраста. В отношении ее соучастника материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
