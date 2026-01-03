В Уфе у любителя выпить за рулём конфисковали «Рено Меган»

Когда водителя «Рено Меган» полицейские остановили на улице Академика Королева в Уфе, им не составило особого труда понять, что он был пьян, и тут же, обратившись к «истории», узнать, что не в первый раз он сел за руль пьяным.

Было возбуждено уголовное дело, состоялся суд. Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ и конфисковал иномарку в собственность государства, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото автора.