Право
3 Января , 00:05

В Уфе у любителя выпить за рулём конфисковали «Рено Меган»

Пьяным за рулем 39-летний уфимец попался не в первый раз.

Когда водителя «Рено Меган» полицейские остановили на улице Академика Королева в Уфе, им не составило особого труда понять, что он был пьян, и тут же, обратившись к «истории», узнать, что не в первый раз он сел за руль пьяным.

Было возбуждено уголовное дело, состоялся суд. Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ и конфисковал иномарку в собственность государства, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
