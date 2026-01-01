-9 °С
Право
1 Января , 21:48

В Ишимбае вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла пенсионерка

Ишимбайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в «нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека». При этом женщина-водитель была пьяна.

В августе прошлого года женщина, управляя автомобилем марки «Грейт Вол» в состоянии алкогольного опьянения, на пересечении улиц Советской и Бульварной выехала на тротуар и сбила пенсионерку.

В результате наезда 86-летняя женщина-пешеход была госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы, где спустя несколько дней скончалась.

Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Но исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
