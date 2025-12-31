В январе на территории Башкирии вступят в силу новые законы

С 1 января более чем на 20% вырастет минимальный размер оплаты труда: он составит 27 093 рубля.
Также увеличится прожиточный минимум и ряд социальных выплат, а страховые пенсии проиндексируют на 7,6%.
Расширяются меры поддержки семей, в том числе:
- снимаются ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребёнком до 1,5 лет;
- вводится новая выплата для работающих родителей двух и более детей;
- женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда.
Заработает ряд законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, их родных и близких.
В частности, для них продлеваются кредитные каникулы.
Вводятся льготы по транспортному и земельному налогам.
Усиливается контроль за мигрантами.
МВД и органы управления образованием будут оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов.
Иноагентов лишат налоговых льгот.
Для них устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30%.
Защита и сохранение исторической памяти.
В нашей стране появится новая памятная дата: 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Вступит в силу закон, регулирующий вопросы увековечения памяти.
Укрепление суверенитета и экономической безопасности нашей страны.
Против Российской Федерации введено 30 711 санкций. На 2026 год продлевается антисанкционное спецрегулирование в экономике.
Преодолевая вызовы, наша страна становится сильнее.
Защита прав граждан:
- усиливается ответственность банков и операторов связи за нарушение законодательства;
- повышаются штрафы за навязывание платных допуслуг;
- вводятся ограничения для рекламы услуг по банкротству.
