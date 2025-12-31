В январе на территории Башкирии вступят в силу новые законы

С 1 января более чем на 20% вырастет минимальный размер оплаты труда: он составит 27 093 рубля.

Также увеличится прожиточный минимум и ряд социальных выплат, а страховые пенсии проиндексируют на 7,6%.

Расширяются меры поддержки семей, в том числе:

- снимаются ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребёнком до 1,5 лет;

- вводится новая выплата для работающих родителей двух и более детей;

- женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда.

Заработает ряд законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, их родных и близких.

В частности, для них продлеваются кредитные каникулы.

Вводятся льготы по транспортному и земельному налогам.

Усиливается контроль за мигрантами.

МВД и органы управления образованием будут оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов.

Иноагентов лишат налоговых льгот.

Для них устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30%.

Защита и сохранение исторической памяти.

В нашей стране появится новая памятная дата: 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Вступит в силу закон, регулирующий вопросы увековечения памяти.

Укрепление суверенитета и экономической безопасности нашей страны.

Против Российской Федерации введено 30 711 санкций. На 2026 год продлевается антисанкционное спецрегулирование в экономике.

Преодолевая вызовы, наша страна становится сильнее.

Защита прав граждан:

- усиливается ответственность банков и операторов связи за нарушение законодательства;

- повышаются штрафы за навязывание платных допуслуг;

- вводятся ограничения для рекламы услуг по банкротству.

Фото: соцсети Эльвиры Аиткуловой.