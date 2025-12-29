Житель Уфы похитил у партнёров 114 миллионов рублей и скрылся в Турции

В мошенничестве в особо крупном размере обвиняют 42-летнего жителя Уфы.

Мужчина, руководивший фирмой, которая входила в АО «Финансово-строительная компания Архстройинвестиция», обманул руководство головного предприятия. Злоупотребляя доверием, уфимец перевел в свою собственность 72 гаражных бокса и четверть доли от нежилого помещение и земельного участка, общая стоимость которых превысила 85 миллионов рублей.

Также горожанин похитил 24 миллиона у двух коммерческих фирм. С ними мошенник заключил договор на строительные работы, хотя и не собирался выполнять подряд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, уфимец обманул даже своего знакомого, завладев его катером, который стоил почти пять миллионов рублей.

Похитив в общей сложности 114 миллионов, мужчина сбежал в Турцию. Летом этого года его задержали и экстрадировали в России. На имущество обвиняемого наложили арест. В ближайшее время его будут судить.