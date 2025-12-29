-10 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Право
29 Декабря , 17:32

Житель Уфы похитил у партнёров 114 миллионов рублей и скрылся в Турции

Мошенника поймали и вернули на родину. Скоро мужчину будут судить.

Артур СМОЛОВ
Фото: Артур СМОЛОВ

В мошенничестве в особо крупном размере обвиняют  42-летнего жителя Уфы.

Мужчина, руководивший фирмой, которая входила в АО «Финансово-строительная компания Архстройинвестиция», обманул руководство головного предприятия. Злоупотребляя доверием, уфимец перевел в свою собственность 72 гаражных бокса и четверть доли от нежилого помещение и земельного участка, общая стоимость которых превысила 85 миллионов рублей.

Также горожанин похитил 24 миллиона у двух коммерческих фирм. С ними мошенник заключил договор на строительные работы, хотя  и не собирался выполнять подряд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, уфимец обманул даже своего знакомого, завладев его катером, который стоил почти пять миллионов рублей.

Похитив в общей сложности 114 миллионов, мужчина сбежал в Турцию. Летом этого года его задержали и экстрадировали в России. На имущество обвиняемого наложили арест. В ближайшее время его будут судить.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru