Право
28 Декабря , 22:47

В Уфе двум мужчинам, «по пьяни» угнавшим автомобиль, дали колонию-«строгача»

В Уфе вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей 30 и 37 лет. Они признаны виновными в «неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, совершенном группой лиц по предварительному сговору».

В сентябре прошлого года пьяные мужчины увидели припаркованный автомобиль марки «Лада». Выдавив форточку задней двери и попав в салон, они смогли завести транспортное средство. Покатавшись по городу несколько часов, они покинули автомобиль, и были задержаны сотрудниками полиции.

Подсудимые признали свою вину. Кстати, ранее они были неоднократно судимы. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком три с половиной года с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото автора.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
