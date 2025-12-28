В Уфе двум мужчинам, «по пьяни» угнавшим автомобиль, дали колонию-«строгача»

В сентябре прошлого года пьяные мужчины увидели припаркованный автомобиль марки «Лада». Выдавив форточку задней двери и попав в салон, они смогли завести транспортное средство. Покатавшись по городу несколько часов, они покинули автомобиль, и были задержаны сотрудниками полиции.

Подсудимые признали свою вину. Кстати, ранее они были неоднократно судимы. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком три с половиной года с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

