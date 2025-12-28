В Башкирии отходы «жизнедеятельности» ФОК стекали в реку

Прокуратура установила, что в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» произошла деформация емкости для накопления отходов системы водоотведения, в связи с чем они разливались на прилегающую к зданию территорию и стекали в реку Иняк. Был проведен анализ отобранных проб, результаты которого показали превышение загрязняющих веществ.

Прокуратура внесла в адрес руководителя учреждения представление, он привлечен к административной ответственности по двум статьям. Его ждут штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в настоящее время нарушения устранены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото предоставлено пресс-службой республиканской прокуратуры.