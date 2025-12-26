-10 °С
Право
26 Декабря , 15:40

В Башкирии антитеррористическая комиссия обсудила новогодние праздники

Глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание региональной антитеррористической комиссии (АТК) и оперативного штаба, на котором участники обсудили обеспечение общественной безопасности во время новогодних каникул.

На мероприятии присутствовали руководители профильных министерств и ведомств республики, оперативных служб и силовых структур. Как отметил Радий Хабиров, всего в регионе будут работать около 600 новогодних площадок, которые посетят по предварительным подсчетам свыше 150 тысяч человек.

«Поэтому от нас потребуются максимальная концентрация, мобилизованность и контроль за ситуацией в местах массового пребывания людей», – подчеркнул глава региона.

Члены комиссии определили порядок межведомственного взаимодействия в период новогодних праздников.

Также участники заседания обсудили результаты деятельности АТК в 2025 году, в том числе выполнение мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма. А глава Башкортостана обозначил задачи министерств, ведомств и оперативных служб на ближайшую перспективу.

Фото с сайта главы РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
