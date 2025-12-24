-25 °С
Право
24 Декабря , 09:59

В Уфе начальника управления капстроительства приговорили к пяти годам колонии

Наказание руководитель госучреждения начнёт отбывать после достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

Пять лет колонии общего режима получила по приговору Октябрьского районного суда Уфы Инна Иксанова, признанная виновной в превышении должностных полномочий.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, в 2022 году женщина, руководившая управлением капитального строительства Республики Башкортостан, распорядилась принять контрафактное оборудование для медицинских учреждений.

В Следственном комитете республики выяснили, что закупка 10 аппаратов УЗИ обошлась бюджету страны и региона в 57 миллионов рублей, выделенных по нацпроекту «Здравоохранение».

Исполнение наказания отсрочили до тех пор, пока ребенку осужденной не исполнится 14 лет.

Видео: пресс-служба прокуратуры РБ
Автор: Вадим АНДРЕЕВ
