В Уфе начальника управления капстроительства приговорили к пяти годам колонии

Пять лет колонии общего режима получила по приговору Октябрьского районного суда Уфы Инна Иксанова, признанная виновной в превышении должностных полномочий.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, в 2022 году женщина, руководившая управлением капитального строительства Республики Башкортостан, распорядилась принять контрафактное оборудование для медицинских учреждений.

В Следственном комитете республики выяснили, что закупка 10 аппаратов УЗИ обошлась бюджету страны и региона в 57 миллионов рублей, выделенных по нацпроекту «Здравоохранение».

Исполнение наказания отсрочили до тех пор, пока ребенку осужденной не исполнится 14 лет.