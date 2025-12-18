-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Право
18 Декабря , 21:00

Радий Хабиров поздравил сотрудников ФСБ

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил всех причастных с Днем работников органов безопасности России.

Радий Хабиров поздравил сотрудников ФСБ
Радий Хабиров поздравил сотрудников ФСБ

В Уфе состоялось заседание в честь 108-летия образования российской службы безопасности, на котором глава республики вручил госнаграды сотрудникам УФСБ России по РБ и поблагодарил ветеранов силового ведомства за то, что передают свой опыт молодому поколению.

«Сотрудники госбезопасности всегда отличались высоким профессионализмом, волевыми качествами и широкой эрудицией. А главное – искренним патриотизмом и готовностью в любой момент встать на защиту Отечества», – отметил Радий Хабиров и пожелал виновникам торжества здоровья и успехов работе.

В свою очередь начальник Управления ФСБ России по Башкортостану Игорь Кочнев подчеркнул, что современная оперативная обстановка требует от сотрудников службы не только профмастерства, но и самоотверженного служения Родине. 

«Выполнить такую миссию невозможно без веры в правоту и справедливость избранного дела, в силу страны. И, конечно, без любви к своему Отечеству. Именно такие качества характерны для сотрудников органов безопасности России на протяжении более чем века», – сказал Игорь Кочнев.

Он поблагодарил руководство республики и коллег по правоохранительному блоку за совместную работу в решении оперативно‑служебных задач и социальных проблем военнослужащих.

Фото с сайта главы РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru