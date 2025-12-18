Радий Хабиров поздравил сотрудников ФСБ

В Уфе состоялось заседание в честь 108-летия образования российской службы безопасности, на котором глава республики вручил госнаграды сотрудникам УФСБ России по РБ и поблагодарил ветеранов силового ведомства за то, что передают свой опыт молодому поколению.

«Сотрудники госбезопасности всегда отличались высоким профессионализмом, волевыми качествами и широкой эрудицией. А главное – искренним патриотизмом и готовностью в любой момент встать на защиту Отечества», – отметил Радий Хабиров и пожелал виновникам торжества здоровья и успехов работе.

В свою очередь начальник Управления ФСБ России по Башкортостану Игорь Кочнев подчеркнул, что современная оперативная обстановка требует от сотрудников службы не только профмастерства, но и самоотверженного служения Родине.

«Выполнить такую миссию невозможно без веры в правоту и справедливость избранного дела, в силу страны. И, конечно, без любви к своему Отечеству. Именно такие качества характерны для сотрудников органов безопасности России на протяжении более чем века», – сказал Игорь Кочнев.

Он поблагодарил руководство республики и коллег по правоохранительному блоку за совместную работу в решении оперативно‑служебных задач и социальных проблем военнослужащих.

Фото с сайта главы РБ.