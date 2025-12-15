В Башкирии осудили пятерых мужчин, вломившихся в чужой дом

В угрозе убийством, незаконном лишении свободы и незаконном проникновении в чужое жилище признали виновными пятерых жителей республики.

Как рассказали в Следственном комитете республики, один из мужчин решил проучить жителя деревни Кабаково Кармаскалинского района, оскорбившего его подругу. В ноябре прошлого года он, позвав на подмогу четырех приятелей, вломился в дом сельчанина. Хозяина сообщники избили, а затем, связав, стали угрожать убийством.

На суде трое налетчиков получили условные сроки от трех лет и двух месяцев до трех с половиной лет. Одного из мужчин приговорили к выплате 560 тысяч рублей компенсации. Еще с двоих взыскали по 50 тысяч, а также назначили им по 200 часов обязательных работ.