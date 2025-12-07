-16 °С
Право
7 Декабря , 11:25

В Башкирии права ребёнка участника СВО защитила прокуратура

Мать несовершеннолетнего сына погибшего участника специальной военной операции обратилась за помощью в прокуратуру Нефтекамска, сообщает пресс-служба надзорного ведомства РБ.   

В ходе прокурорской проверки установлено, что в августе прошлого года 51-летний боец погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО. Его жене и троим детям в равных долях была выплачена единовременная матпомощь, предусмотренная республиканским законом. Сумма выплат составила 2 миллиона рублей.

Но, как выяснилось, у мужчины был еще один сын, 2013 года рождения, в отношении которого в 2017 году установлено отцовство. Матери ребенка в предоставлении меры соцподдержки отказали, поскольку матпомощь уже была выплачена другим членам семьи погибшего.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании в пользу несовершеннолетнего части выплаты. Суд удовлетворил требования и на счет сына погибшего участника СВО перечислено 400 тысяч рублей.

Фото прокуратуры РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
