Право
24 Ноября , 13:36

В Башкирии дорожнику дали пять лет за повреждение почвы

Экс-заместитель главного инженера «Башкиравтодора» нанес ущерб на восемь миллиардов рублей.

пресс-служба прокуратуры РБ
Фото: пресс-служба прокуратуры РБ

В нарушении правил охраны окружающей среды и превышении должностных полномочий признали виновным бывшего заместителя главного инженера АО «Башкиравтодор», сообщает прокуратура Башкирии.

В 2023 году мужчина организовал в Дюртюлинском районе незаконные земляные работы по разработке песчано-гравийной смеси на двух участках недр, что привело к повреждению плодородного слоя почвы на 13 гектарах. В Следственном комитете республики установили, что своими действиями заместитель инженера нанес ущерб на восемь миллиардов рублей.

На суде дорожника приговорили к пяти годам колонии общего режима, а также на три года лишили права заниматься добычей полезных ископаемых.

Видео: пресс-служба прокуратуры РБ
Автор: Вадим АНДРЕЕВ
