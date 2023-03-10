Владимир Колокольцев представил главу башкирской полиции в числе новых руководителей региональных МВД

Глава МВД России подчеркнул, что вновь назначенные руководители зарекомендовали себя грамотными специалистами, достойно проявили себя на предыдущих должностях и обладают необходимым потенциалом для решения более масштабных задач. А они были определены в недавнем Послании президента страны Федеральному Собранию и сформулированы исходя из угроз национальной безопасности.

По мнению министра, новым назначенцам следует сосредоточиться на одной из главных функций органов внутренних дел – раскрытии преступлений. Он отметил позитивные тенденции в регионах, в том числе – улучшение раскрываемости тяжких и особо тяжких составов и акцентировал важность установления виновных в IT-преступлениях.

Еще одна приоритетная задача, которая на фоне западных санкций приобретает исключительное значение, – выявление экономических и коррупционных преступлений. Необходимо обеспечить защиту бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию нацпроектов, госпрограмм, и на соцподдержку различных категорий граждан, отметил глава федерального ведомства.

На территориях всех четырех субъектов находятся крупные металлургические, машиностроительные и лесоперерабатывающие предприятия. В этом контексте декриминализация ведущих отраслей экономики является неотъемлемым условием устойчивого развития отдельно взятого региона и России в целом.

Учитывая специфику криминогенной обстановки в регионах глава ведомства, в частности, потребовал от министра МВД по РБ Александра Прядко более системно выстраивать работу с несовершеннолетними, а остальным назначенцам указал на важность дополнительных мер по профилактике рецидивной преступности.

Также Владимир Колокольцев затронул тему безопасности дорожного движения, отметив, что это многоплановый вопрос, решение которого не ограничивается функционалом органов внутренних дел. «Но именно от нас должна исходить инициатива по устранению основных факторов аварийности. Прежде всего связанных с выездом на встречную полосу и нетрезвым вождением», – отметил министр.

Относительно оказания госуслуг было сказано о необходимости жесткого контроля, вплоть до перехода на «ручной» режим управления соответствующими подразделениями. Кроме того, Владимир Колокольцев дал ряд поручений по вопросам реализации кадровой политики министерства и выразил уверенность, что вновь назначенные руководители территориальных органов МВД России будут взаимодействовать с коллегами других правоохранительных ведомств и сделают все, чтобы обеспечить защиту прав граждан и общественную безопасность в регионах, сообщает пресс-центр МВД России.

Фото предоставлено пресс-центром МВД России.