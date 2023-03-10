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В Башкирии назначен новый министр внутренних дел

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, президент РФ подписал 6 марта указ о назначении министром внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майора полиции Александра Прядко, ранее возглавлявшего Управление МВД России по Архангельской области.

В Башкирии назначен новый министр внутренних дел
В Башкирии назначен новый министр внутренних дел

На официальном сайте республиканской полиции уже размещена информация о новом руководителе. Александр Александрович Прядко родился 28 марта 1964 года в городе Коркино Челябинской области. Работает в органах внутренних дел с 1994 года, в 1997 окончил Ростовскую высшую школу МВД России. Начал карьеру с должности оперуполномоченного уголовного розыска, далее работал на руководящих должностях в оперативных подразделениях.

В июне 2011 года назначен на должность замначальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Волгоградской области, 2 октября 2018 года – замначальника ГУ МВД России по Самарской области – начальником полиции.

4 ноября 2019 года Александру Прядко присвоено специальное звание генерал-майор полиции, после чего 25 декабря того же года он назначен начальником УМВД России по Архангельской области.

За его плечами несколько служебных командировок в Северо-Кавказский регион. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» трех степеней, «За боевое содружество», «За заслуги в управленческой деятельности» 3 степени, наградным оружием «Пистолет Макарова», медалью МВД России «И.Д. Путилина» и другими.

Фото из открытых источников.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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