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Вчера, 14:59

В Башкирии осудили женщину-водителя, сбившую насмерть мать с четырёхлетним ребёнком

Подсудимая полностью признала вину в совершённом правонарушении.

пресс-служба ГИБДД РБ
Фото:пресс-служба ГИБДД РБ

В нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, признали виновной 28-летнюю автолюбительницу из Уфы.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, горожанка, управляя автомобилем «Ниссан», наехала на пешеходов, переходивших дорогу на переходе на улице Авроры. 39-летняя женщина и её четырехлетний ребёнок от столкновения скончались.

На суде нарушительница полностью признала вину. Уфимку приговорили к лишению свободы на три года в колонии-поселении. Исполнение наказания отсрочили до достижения 14-летия её годовалого ребёнка.

Напомним, ДТП произошло 27 июля прошлого года. Автолюбительница отвлеклась на кормление ребёнка и не заметила переходивших дорогу людей. После столкновения виновница аварии, перепутав педали газа и тормоза, несколько метров протащила сбитых пешеходов.

Сначала уголовное дело в отношении виновницы прекратили в связи с примирением сторон. Но прокуратура Башкирии обжаловала это решение.

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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:прокуратура«уфа»дтп
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