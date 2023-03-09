В Башкирии осудили женщину-водителя, сбившую насмерть мать с четырёхлетним ребёнком

В нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, признали виновной 28-летнюю автолюбительницу из Уфы.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, горожанка, управляя автомобилем «Ниссан», наехала на пешеходов, переходивших дорогу на переходе на улице Авроры. 39-летняя женщина и её четырехлетний ребёнок от столкновения скончались.

На суде нарушительница полностью признала вину. Уфимку приговорили к лишению свободы на три года в колонии-поселении. Исполнение наказания отсрочили до достижения 14-летия её годовалого ребёнка.

Напомним, ДТП произошло 27 июля прошлого года. Автолюбительница отвлеклась на кормление ребёнка и не заметила переходивших дорогу людей. После столкновения виновница аварии, перепутав педали газа и тормоза, несколько метров протащила сбитых пешеходов.

Сначала уголовное дело в отношении виновницы прекратили в связи с примирением сторон. Но прокуратура Башкирии обжаловала это решение.