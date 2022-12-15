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Уфимке, насмерть сбившей маму с ребёнком, придётся предстать перед судом

Прокуратура республики добилась отмены прекращения уголовного дела.

пресс-служба ГИБДД РБ
Фото:пресс-служба ГИБДД РБ

Уголовное дело в отношении виновницы резонансного ДТП в Уфе прекратили в связи с примирением сторон. Однако прокуратура посчитала такое решение необоснованным из-за степени общественной опасности совершённого преступления.

Напомним, 27 июля 28-летняя горожанка при повороте налево с улицы Софьи Перовской на улицу Авроры сбила 39-летнюю женщину с четырёхлетним ребёнком и несколько метров протащила их.  От травм пострадавшие скончались. Виновница аварии рассказала, что на повороте отвлеклась. А после того как сбила пешеходов, перепутала педали тормоза и газа, поэтому вовремя не остановилась.

Верховный суд посчитал доводы надзорного ведомства обоснованными. Постановление о прекращение уголовного дела отменили. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что дело начнут повторно рассматривать в суде.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:прокуратура«уфа»дтп
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