В Башкирии с 1 марта можно лишиться недвижимости

С вступлением в силу нового федерального закона юристы отмечают два дополнительных основания для лишения собственников их недвижимого имущества, включая отдельные помещения и машино-места.

Одно из них связано с использованием площадей не по назначению, если это приводит к систематическому нарушению прав и интересов соседей. Имеются в виду случаи, когда, например, в квартирах на первых этажах открываются магазины, салоны красоты, жилье используется как как мини-отели или складские помещения. Что делает жизнь соседей невыносимой, нарушаются санитарно-гигиенические и противопожарные требования, установленные жилищным законодательством.

Второе основание связано с бесхозным содержанием, приводящим к разрушению помещения или машино-места. Законодатель прямо закрепил в отдельной статье последствия за бесхозяйственное содержание жилья. Раньше при разбирательствах о ненадлежащем содержании имущества фигурировали только ссылки на санитарные нормы, теперь будет статья ГК.

Специалисты отмечают, что новый закон должен решить проблему, которая копилась десятки лет. Дело в том, что многие люди сейчас используют машино-места в качестве складов, слишком долго недостраивают те или иные объекты, переоборудуют квартиры в разного рода общественные помещения и так далее. Очевидно, что для надзорных органов предстоит большая работа, так как они впервые в истории России получат полное законное право лишать россиян какой-либо недвижимости в определенных случаях и ситуациях. Но делать этого сразу не станут – сначала от собственника потребуют устранить нарушение.

Фото: из открытых источников.