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Сегодня, 21:45

В Сибае директор колледжа получал проценты с премий сотрудницы

Уволенному с работу руководителю вынесли приговор за взяточничество и взяли под стражу в зале суда.

пресс-служба УФСБ РБ
Фото:пресс-служба УФСБ РБ

В получении взятки признали виновным бывшего директора Сибайского колледжа строительства и сервиса.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, мужчина с мая по декабрь 2022 года получал по 10 тысяч рублей с каждой премии подчинённой за то, что включал её в список на получение премии. Взамен директор оказывал сотруднице покровительство по службе и закрывал глаза на дисциплинарные нарушения.

За полгода такого «сотрудничества» взяточник получил от подчинённой 60 тысяч рублей. Во время получения очередного транша руководителя колледжа задержали оперативники ФСБ.  

На суде экс-директору дали шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину приговорили к штрафу в размере 1,2 миллиона рублей и на пять лет лишили права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в госучреждениях.

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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:сибайвзяточничествоследственный комитетфсб
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