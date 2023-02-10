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Сегодня, 14:40

ФСБ Башкирии выявила еще одного криминального авторитета

Федеральная служба безопасности установила, что житель Белебея, 1989 года рождения, несколько лет руководил в городе оргпреступностью, сообщает региональная пресс-служба силового ведомства.

Фото и видео пресс-службы УФСБ России по РБ.
Фото и видео пресс-службы УФСБ России по РБ.

Как выяснилось, авторитет приступил к своим обязанностям с 2020 года. Он руководил сбором средств на «общак», отдавал распоряжения представителям уголовно-преступной среды, улаживал между ними конфликты, назначал «смотрящих», следил, чтобы члены ОПГ соблюдали криминальные правила и традиции и так далее.

Материалы оперативно-разыскной деятельности служба безопасности передала Главному следственному управлению МВД по РБ, которое в отношении криминального авторитета возбудило уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Теперь ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет и штраф до пяти миллионов рублей.

 

Комментарий официального представителя Управления ФСБ России по Республике Башкортостан Альфии Усмановой.
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Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Теги:фсбмвд
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