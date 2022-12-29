В Башкирии бизнес до проверки проверит себя на честность

Проверочный тест может пройти предприниматель из любой сферы деятельности. Потом можно проверить себя, устранив обнаруженные недостатки, так как все пункты опроса включают перечень нормативно-правовых актов, поясняющих параметры проверки.

– На государственном уровне контроль и надзор реализуется в виде проверок бизнеса на предмет наличия нарушений законодательства. Раздел о КНД на Инвестпортале стал полноценным гидом, как подготовиться к проверке предпринимательской деятельности со стороны контрольных и надзорных органов, – комментирует замминистра цифрового развития государственного управления РБ Динар Шарафутдинов.