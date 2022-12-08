В Дуванском районе Башкирии работник обокрал жадного работодателя

Сварочный аппарат стоимостью 7 тысяч рублей украл житель села Метели Дуванского района у своего работодателя. Парень помогал 49-летнему односельчанину по хозяйству, получая за это деньги. Но хозяин оказался прижимист и перестал в последнее время платить работнику.

Решив разобраться с должником по-мужски, парень наведался в гости к работодателю. Не застав хозяина, дуванец проник в дом и забрал сварочный аппарат. Устройство воришка продал жителю соседней деревни за две с половиной тысяч рублей.

Потерпевший, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Правоохранители быстро нашли подозреваемого. Ранее судимый парень сразу же сознался в содеянном. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что в отношении сельчанина завели уголовное дело.