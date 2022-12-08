-30 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Право
Вчера, 17:44

В Дуванском районе Башкирии работник обокрал жадного работодателя

Сельчанин оригинальным способом решил вопрос с долгами по зарплате.

пресс-служба МВД РБ
Фото:пресс-служба МВД РБ

Сварочный аппарат стоимостью 7 тысяч рублей украл житель села Метели Дуванского района у своего работодателя. Парень помогал 49-летнему односельчанину по хозяйству, получая за это деньги. Но хозяин оказался прижимист и перестал в последнее время платить работнику.

Решив разобраться с должником по-мужски, парень наведался в гости к работодателю. Не застав хозяина, дуванец проник в дом и забрал сварочный аппарат. Устройство воришка продал жителю соседней деревни за две с половиной тысяч рублей.

Потерпевший, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Правоохранители быстро нашли подозреваемого. Ранее судимый парень сразу же сознался в содеянном. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что в отношении сельчанина завели уголовное дело.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвддуванский районкража
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика