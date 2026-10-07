Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днём рождения

«Президент России оказывает неизменное внимание Башкортостану. При поддержке Владимира Владимировича мы строим важные социальные и инфраструктурные объекты, приводим в порядок школы, развиваем высшее образование и науку, открываем новые учреждения здравоохранения и спортивные центры. И благодарны ему за это.

Башкортостан был и навсегда останется опорным регионом страны. Всей республикой мы поддерживаем решения Президента. В непростые времена наши земляки защищают Отечество. Вместе со всей страной мы делаем все для будущей Победы — на нее работают наши жители, промышленность, вся наша республика», — подчеркнул глава республики.

Помогая фронту, мы не забываем и о социально-экономическом развитии, выполнении социальных обязательств, повышении благополучия семей, отметил Радий Хабиров и пожелал главе государства крепкого здоровья на долгие годы, новых достижений и побед во имя России.

Фото: сайт Kremlin.ru