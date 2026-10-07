+11 °С
Дождь
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Политика
7 Октября , 06:51

Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днём рождения

Глава Башкирии Радий Хабиров от имени всей республики поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

Добавить в предпочтительные источники Google
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днём рожденияРадий Хабиров поздравил Владимира Путина с днём рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днём рождения

«Президент России оказывает неизменное внимание Башкортостану. При поддержке Владимира Владимировича мы строим важные социальные и инфраструктурные объекты, приводим в порядок школы, развиваем высшее образование и науку, открываем новые учреждения здравоохранения и спортивные центры. И благодарны ему за это.

Башкортостан был и навсегда останется опорным регионом страны. Всей республикой мы поддерживаем решения Президента. В непростые времена наши земляки защищают Отечество. Вместе со всей страной мы делаем все для будущей Победы — на нее работают наши жители, промышленность, вся наша республика», — подчеркнул глава республики.

Помогая фронту, мы не забываем и о социально-экономическом развитии, выполнении социальных обязательств, повышении благополучия семей, отметил Радий Хабиров и пожелал главе государства крепкого здоровья на долгие годы, новых достижений и побед во имя России.

Фото: сайт Kremlin.ru

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru