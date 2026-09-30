Радий Хабиров напомнил о важной для всей страны дате

«30 сентября 2022 года близкие по духу, своим ценностям и целям народы сделали судьбоносный выбор — снова стать одной единой семьей», — написал руководитель республики.

На протяжении всех последующих лет Башкортостан поддерживает жителей братских регионов, подчеркнул он. Республика помогает восстанавливать мирную жизнь на их территориях, заново строить дома и дороги, ремонтировать школы, детские сады и больницы. В городе Красный Луч ЛНР, над которым Башкирия взяла шефство, приведено в порядок более 250 жилых, социальных, инфраструктурных объектов. И эта работа продолжается.

«Наши жители, волонтеры, предприниматели, меценаты с гуманитарными конвоями отправляют помощь на Донбасс и в Новороссию. Спасибо им за их добрые дела! И конечно, низкий поклон нашим воинам, которые с оружием в руках выполняют свой долг», — завершил свой пост Радий Хабиров.

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.