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Политика
29 Сентября , 04:07

Заместителем руководителя администрации главы Башкирии назначена Татьяна Пашкова

Распоряжением главы Башкортостана Радия Хабирова заместителем руководителя администрации главы Башкортостана — начальником секретариата главы Башкортостана назначена Татьяна Пашкова.

Заместителем руководителя администрации главы Башкирии назначена Татьяна ПашковаЗаместителем руководителя администрации главы Башкирии назначена Татьяна Пашкова
Заместителем руководителя администрации главы Башкирии назначена Татьяна Пашкова

Татьяна Пашкова родом из Стерлитамака. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовую деятельность начала в 2014 году специалистом в сфере международных отношений в ООО «Партнер». В 2016–2017 годах — помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В 2017–2018 годах — заведующий контрольным отделом, начальник контрольного отдела управления делами администрации Красногорска Московской области.

С 2018 года работала начальником секретариата главы Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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