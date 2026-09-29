Заместителем руководителя администрации главы Башкирии назначена Татьяна Пашкова

Татьяна Пашкова родом из Стерлитамака. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовую деятельность начала в 2014 году специалистом в сфере международных отношений в ООО «Партнер». В 2016–2017 годах — помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В 2017–2018 годах — заведующий контрольным отделом, начальник контрольного отдела управления делами администрации Красногорска Московской области.

С 2018 года работала начальником секретариата главы Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.