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Политика
28 Сентября , 08:08

Радий Хабиров поручил начать подготовку к саммиту ШОС в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства сегодня, 28 сентября, сообщил о подготовке к саммиту ШОС в 2028 году.

Радий Хабиров поручил начать подготовку к саммиту ШОС в УфеРадий Хабиров поручил начать подготовку к саммиту ШОС в Уфе
Радий Хабиров поручил начать подготовку к саммиту ШОС в Уфе

Подготовке мероприятия было посвящено совещание в Москве у Антона Кобякова, советника президента России. Владимир Путин принял решение о проведении саммита ШОС в 2028 году в Уфе.

— На этой неделе я назначу оргкомитет, и вся Башкирия будет работать на проведение достойного саммита ШОС, — сказал глава региона.

— Для нас большая честь, что Уфа примет делегации ШОС. Крупнейшие лидеры крупнейших мировых держав будут у нас, и Уфу надо к этому готовить, — отметил Радий Хабиров.

Фото: скриншот видеотрансляции.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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