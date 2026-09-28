Радий Хабиров поручил начать подготовку к саммиту ШОС в Уфе

Подготовке мероприятия было посвящено совещание в Москве у Антона Кобякова, советника президента России. Владимир Путин принял решение о проведении саммита ШОС в 2028 году в Уфе.

— На этой неделе я назначу оргкомитет, и вся Башкирия будет работать на проведение достойного саммита ШОС, — сказал глава региона.

— Для нас большая честь, что Уфа примет делегации ШОС. Крупнейшие лидеры крупнейших мировых держав будут у нас, и Уфу надо к этому готовить, — отметил Радий Хабиров.

Фото: скриншот видеотрансляции.