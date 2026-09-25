Радий Хабиров принял участие в заседании высших органов «Единой России»

Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что окончательные итоги Единого дня голосования станут известны 25 сентября, но уже очевидно, что «Единой России» удалось превзойти свои результаты 2021 года.

«Прежде всего, хочу поздравить наших сторонников, наших избирателей с историческим успехом партии на прошедших выборах. По данным на настоящий момент, «Единая Россия» получила около 58 процентов голосов граждан. А наши кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах. «Единая Россия» улучшила свои результаты и обеспечила своей будущей фракции в Государственной Думе конституционное большинство. Но самое главное – это доверие самих избирателей. Об этом говорил Владимир Владимирович Путин, когда выступал на Съезде, доверие – исключительно важная ценность. Мы остаемся партией президента страны, ведущей политической силой нашего общества, и такой статус – огромная честь», – подчеркнул Дмитрий Медведев

Во время заседания члены Бюро Высшего и Генерального советов «Единой России» также определили кандидатуры в руководство Государственной Думы, партийной фракции, а также на должности председателей парламентских комитетов и комиссий.

Отметим, что в Башкирии явка избирателей составила 78,84 процента. По итогам обработки бюллетеней на выборах в федеральный парламент «Единая Россия» получила 60,72 процента.

Фото: пресс-служба главы РБ.