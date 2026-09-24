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Политика
24 Сентября , 06:18

Андрей Назаров избран председателем Госсобрания Башкирии

На заседании Госсобрания Башкирии состоялось голосование по вопросу об избрании председателя Государственного Собрания – Курултая республики.

Андрей Назаров избран председателем Госсобрания БашкирииАндрей Назаров избран председателем Госсобрания Башкирии
Андрей Назаров избран председателем Госсобрания Башкирии

Парламентской фракцией «Единая Россия» выдвинута кандидатура депутата Андрея Назарова. На заседании парламента республики кандидатуру Назарова предложил глава республики Радий Хабиров.

Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» также поддержали его кандидатуру.

По результатам голосования Председателем Государственного Собрания единогласно избран депутат фракции «Единая Россия» Андрей Назаров.

Исполняющий обязанности Председателя парламента Салават Хусаинов выразил уверенность в том, что опыт Андрея Назарова и уважение, которым он пользуется в республике и за ее пределами, позволят ему справиться со всеми задачами, стоящими перед парламентом.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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