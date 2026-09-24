Андрей Назаров избран председателем Госсобрания Башкирии

Парламентской фракцией «Единая Россия» выдвинута кандидатура депутата Андрея Назарова. На заседании парламента республики кандидатуру Назарова предложил глава республики Радий Хабиров.

Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» также поддержали его кандидатуру.

По результатам голосования Председателем Государственного Собрания единогласно избран депутат фракции «Единая Россия» Андрей Назаров.

Исполняющий обязанности Председателя парламента Салават Хусаинов выразил уверенность в том, что опыт Андрея Назарова и уважение, которым он пользуется в республике и за ее пределами, позволят ему справиться со всеми задачами, стоящими перед парламентом.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.