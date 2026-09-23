В Башкирии назвали главные итоги выборов

В Башкирии в выборах приняли участие 2 306 881 избиратель, что составляет более 78% от количества избирателей, включенных в списки избирателей.

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по федеральному округу предварительно определились следующие результаты:

- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 60,72%;

- КПРФ – 10,93%;

- ЛДПР – 8,42%;

- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и «НОВЫЕ ЛЮДИ» набрали по 8,11%.

Оставшиеся пять партий, участвующие в выборах депутатов Государственной Думы, не набирают одного процента голосов.

По одномандатным избирательным округам наибольшее количество голосов набирают:

- Уфимский №3 – Чернавин Денис Юрьевич;

- Благовещенский №4 – Кидрасов Юлай Фаукатович;

- Белорецкий №5 – Аиткулова Эльвира Ринатовна;

- Нефтекамский №6 – Журавлев Алексей Александрович;

- Салаватский №7 – Байгускаров Зариф Закирович;

- Стерлитамакский №8 – Кульсарина Гульнур Галинуровна.

На дополнительных выборах депутата Госсобрания-Курултая РБ седьмого созыва по Кизильскому избирательному округу № 28 на вакантный мандат претендовали пять кандидатов. Три кандидата от политических партий, два кандидата участвовали в выборах в порядке самовыдвижения.

Депутатом Госсобрания – Курултая РБ седьмого созыва по Кизильскому избирательному округу № 28 избран Назаров Андрей Геннадьевич, набравший наибольшее количество голосов избирателей (81,87 %).

На выборах депутатов Совета городского округа город Уфа

ЦИК РБ установила, что в Совет городского округа город Уфа избрано 36 депутатов: 18 – по единому городскому избирательному округу, 18 – по одномандатным избирательным округам.

По единому городскому избирательному округу:

- Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Уфы – 13 мандатов.

- ЛДПР – 3 мандата.

- КПРФ – 2 мандата

СПИСОК

избранных депутатов Совета городского округа город Уфа РБ шестого созыва, Единый городской избирательный округ

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Уфы

Васимов Марат Васфиевич Николаева Ирина Евгеньевна Шагабутдинов Рустэм Рафикович Слепнев Алексей Евгеньевич Остапчук Эдуард Владимирович Батыргариев Ильяс Айратович Аслямов Алексей Валерьевич Мельников Александр Геннадиевич Хасанов Алмаз Азатович Серафимова Алина Олеговна Слабожанко Зинера Наиловна Ямалетдинов Василь Камилович Трофимец Сергей Анатольевич

Башкортостанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

Слуцкий Леонид Эдуардович Сухарев Иван Константинович Зайнуллин Руслан Флюрович

КПРФ – Башкирское республиканское отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации

Шайнуров Артур Альбертович Егоров Андрей Владимирович

Одномандатные избирательные округа

Измайлов Адель Альбертович («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Бубличенко Сергей Анатольевич («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Баулин Олег Александрович («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Кандаров Ирек Вилевич («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Нуйкин Игорь Вячеславович («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Васильев Павел Юрьевич («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Гагин Валериан Валентинович («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Елкин Олег Юрьевич («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Сухарева Ирина Равильевна («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Давлетшин Руслан Рамзитович («НОВЫЕ ЛЮДИ»)

Зубаиров Айдар Сабирович («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Белов Андрей Евгеньевич («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Муратов Юлай Азаматович («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Тарасова Виктория Андреевна («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)

Якин Вячеслав Гурьевич («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Баширов Ринат Рашитович («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Зайнуллин Руслан Ильдарович («ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ»)

Борисов Андрей Евгеньевич («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Помимо выборов в городской Совет Уфы прошли основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления

Замещено 82 мандата.

На основных выборах депутатов Совета сельского поселения Тукаевский сельсовет муниципального района Аургазинский район тридцатого созыва замещено 10 мандатов (9 от Единой России, 1 самовыдвижение)

На основных выборах депутатов Совета сельского поселения Абзаковский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан тридцать первого созыва также замещено 10 мандатов (9 – Единая Россия, 1 – ЛДПР).

Фото: скриншот трансляции.