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Политика
22 Сентября , 10:31

Эксперт отметил значимость выборов депутатов местного самоуправления

Заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Рамиль Рахимов все три дня выборов находился в Центре общественного наблюдения, откуда следил за ходом избирательного процесса. В эфире радио «Маяк» он прокомментировал главное политическое событие года.

Эксперт отметил значимость выборов депутатов местного самоуправленияЭксперт отметил значимость выборов депутатов местного самоуправления
Эксперт отметил значимость выборов депутатов местного самоуправления

Институт общественного наблюдения доказал свою эффективность. На избирательных участках дежурили более 13 тысяч специально подготовленных наблюдателей.

— Наша задача — наблюдать за чистотой избирательного процесса. Мы не вмешиваемся в работу ЦИКа: у него свои функции, и мы не имеем права ему мешать. Мы не мешаем и избирателям. Мы следим за тем, чтобы человек смог осуществить свое конституционное право. Для этого несколько месяцев готовим общественных наблюдателей. В этот раз я лично подписал 3208 удостоверений, — рассказал Рамиль Рахимов.

Также эксперт подчеркнул важность выборов депутатов местного самоуправления.

— На местное голосование идут выбирать тех, кто будет работать здесь, в советах. Это очень важная составляющая нашей повседневной жизни. Надо понимать, что местные дела мы должны решать здесь сами. Поэтому нам важно, кто будет представлять местную власть, кто войдет в совет, — отметил он.

Фото: Альберт Загиров. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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