Эксперт отметил значимость выборов депутатов местного самоуправления

Институт общественного наблюдения доказал свою эффективность. На избирательных участках дежурили более 13 тысяч специально подготовленных наблюдателей.

— Наша задача — наблюдать за чистотой избирательного процесса. Мы не вмешиваемся в работу ЦИКа: у него свои функции, и мы не имеем права ему мешать. Мы не мешаем и избирателям. Мы следим за тем, чтобы человек смог осуществить свое конституционное право. Для этого несколько месяцев готовим общественных наблюдателей. В этот раз я лично подписал 3208 удостоверений, — рассказал Рамиль Рахимов.

Также эксперт подчеркнул важность выборов депутатов местного самоуправления.

— На местное голосование идут выбирать тех, кто будет работать здесь, в советах. Это очень важная составляющая нашей повседневной жизни. Надо понимать, что местные дела мы должны решать здесь сами. Поэтому нам важно, кто будет представлять местную власть, кто войдет в совет, — отметил он.

Фото: Альберт Загиров.