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Политика
21 Сентября , 12:44

Азат Бадранов: Выборы показали высокую электоральную культуру жителей Башкирии

Вчера в 20.00 в Башкирии завершились трехдневные выборы. Избиратели голосовали за депутатов Госдумы, выбирали депутата Госсобрания-Курултая РБ, депутатов Горсовета и депутатов представительных органов местного самоуправления. И.о. ректора БАГСУ Азат Бадранов прокомментировал ход выборов в республике.

Азат Бадранов: Выборы показали высокую электоральную культуру жителей БашкирииАзат Бадранов: Выборы показали высокую электоральную культуру жителей Башкирии
Азат Бадранов: Выборы показали высокую электоральную культуру жителей Башкирии

- Результаты выборов на территории нашей республики вновь подтвердили высокую электоральную культуру жителей Башкортостана. Так, проявления этой культуры можно было наблюдать в социальных сетях, где люди активно постили фотографии с избирательных участков, многие из которых голосовали семьями и приходили на участки вместе с детьми, - сказал Азат Бадранов. - Отсутствие каких-либо значимых нарушений избирательного процесса говорит в первую очередь о высоком уровне и слаженной работе управленческой команды республики: это и вся государственно-муниципальная вертикаль власти и система избирательных комиссий. А во вторую - демонстрирует уровень солидарности общества, сплотившегося в условиях геополитического напряжения и проведения СВО. В том числе этим обусловлены и различные фейки о нарушениях, информация о которых публиковалась в социальных медиа и достаточно оперативно подвергалась фактчекингу со стороны республиканских масс-медиа.

Что касается Академии Главы РБ, то мы уделили особое внимание проведению прошедших выборов. Во-первых, по запросу муниципальных образований в августе мы провели обучение для сотрудников территориальных избирательных комиссий и муниципальных служащих обучение по 16-часовой программе повышения квалификации «Актуальные вопросы избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации». К текущему электоральному циклу были приняты нововведения в избирательное законодательство и в ряде муниципалитетов произошла естественная ротация кадров, поэтому на местах был запрос на эту программу. Актуализация теории с разбором практических кейсов всегда повышает уровень подготовки и проведения выборов. Программу мы подготовили и реализовали совместно с Центральной избирательной комиссией республики.

Во-вторых, мы целенаправленно занимались правовым просвещением студентов. Так, в сентябре для студентов были проведены лекции ключевых сотрудников ЦИК Республики Башкортостан, а также о формировании и необходимости гражданской позиции говорили на встречах с активистами и руководителями общественных объединений Лига молодежной политики и Движение первых.

В-третьих, наши сотрудники и преподаватели традиционно принимают участие в качестве экспертов в работе Общественного центра по наблюдению за выборами и в средствах массовой информации.

Поэтому, могу сказать, что наша Академия всецело была включена в процессы подготовки и проведения дней голосования. И насколько знаю, наши студенты и преподаватели приняли достаточно активное участие в голосовании.

Напомним, на 12.00 21 сентября ЦИК Башкирии озвучил предварительные итоги выборов - было обработано 88, 4 процента бюллетеней. Явка в республике составила 80,4 процента.  

Фото: Альберт ЗАГИРОВ. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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