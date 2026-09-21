Явка избирателей в Башкирии составила 80,43%

По состоянию на 12:00 обработано 88,4% протоколов участковых избирательных комиссий. Явка, по предварительным сведениям, составляет 80,43%.

На выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва по федеральному округу на территории Республики Башкортостан, по предварительным данным, лидируют следующие партии: «Единая Россия» — 64,09%, КПРФ — 9,37%, ЛДПР — 8,01%, «Справедливая Россия» — 7,42%, «Новые люди» — 7,22%.

Оставшиеся пять партий не набирают одного процента: Партия пенсионеров — 0,86%, Российская экологическая партия «Зеленые» — 0,63%, «Родина» — 0,62%, Коммунисты России — 0,59%, партия «Прямая демократия» — 0,49%.

Фото: Раиф Бадыков.