В Башкирии на 15.00 19 сентября проголосовало 43,48 процента избирателей

Марина Долматова рассказала, что на 15.00 19 сентября в Башкирии проголосовало 1 270 275 избирателей. Это 43,48 процента от общего их количества (2 921 200 человек). Для сравнения: в 2021 году на этот же момент проголосовало 36,42% избирателей.

Наибольшую активность показали жители Балтачевского, Аскинского, Благоварского, Ермекеевского, Кигинского, Салаватского, Чекмагушевского и некоторых других районов республики.

Напомним, что выборы проходят в течение трех дней, с 18 по 20 сентября 2026 года.

Фото: Александр КОРОЛЁВ.