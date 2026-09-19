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Политика
19 Сентября , 11:22

В Башкирии на 15.00 19 сентября проголосовало 43,48 процента избирателей

В Общественном пресс-центре состоялся брифинг, посвященный ходу голосования на избирательных участках республики. Спикером выступила секретарь ЦИК РБ Марина Долматова.

В Башкирии на 15.00 19 сентября проголосовало 43,48 процента избирателейВ Башкирии на 15.00 19 сентября проголосовало 43,48 процента избирателей
В Башкирии на 15.00 19 сентября проголосовало 43,48 процента избирателей

Марина Долматова рассказала, что на 15.00 19 сентября в Башкирии проголосовало 1 270 275 избирателей. Это 43,48 процента от общего их количества (2 921 200 человек). Для сравнения: в 2021 году на этот же момент проголосовало 36,42% избирателей.

Наибольшую активность показали жители Балтачевского, Аскинского, Благоварского, Ермекеевского, Кигинского, Салаватского, Чекмагушевского и некоторых других районов республики.

Напомним, что выборы проходят в течение трех дней, с 18 по 20 сентября 2026 года.

Фото: Александр КОРОЛЁВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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