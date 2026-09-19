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Политика
19 Сентября , 09:03

В Башкирии молодёжи интересны выборы

В Башкирии молодежь интересуется выборами и делится своими мнениями о том, как они проходят. Такое мнение высказал член Общественного штаба по наблюдению за выборами, заместитель председателя Совета регионального отделения «Движения первых» Загит Гумеров.

Сейчас, если говорить про работу в Штабе общественного наблюдения, мы получили уже более 8,5 тысяч информационных сообщений, в том числе и от молодежи.

Я в штабе состою в этом году впервые, и многое очень интересно. Когда пришел вчера в штаб в 8 утра и увидел, как начинается эта большая работа, как все прозрачно, то испытал сильные эмоции.

Вчера активно следил за социальными сетями и увидел, что очень много молодежи очень позитивно отзываются о выборах. Много оказалось коротких видеороликов, как это сейчас модно. И это было очень классно.

Также вчера у нас состоялось прямое подключение к другим регионам страны. Это Курская, Сахалинская Калининградская область, Белгород. Я им задавал вопросы по молодежи. Получился живой диалог, такую практику будем использовать и дальше.

Что касается сообщений от молодежи: писали те, кто впервые пришел на голосование и делился своими впечатлениями, другие рассказывали о подарках, которые получили. И я еще раз убедился, что многих интересует политика, есть много активных ребят, которым не безразлична судьба нашей республики, России. Я сам работаю с такой молодежью, и ее становится все больше.

Изображение: ЦИК РФ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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