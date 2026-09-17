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Политика
17 Сентября , 13:05

Айбулат Хажин: Лидерство парламента Башкирии связано с позицией главы региона

Газета «Ведомости» опубликовала анализ законодательной активности региональных парламентов в Госдуме VIII созыва. По данным Системы обеспечения законодательной деятельности, Госсобрание — Курултай Башкирии заняло первое место среди законодательных органов субъектов России по числу внесенных законопроектов.

Айбулат Хажин: Лидерство парламента Башкирии связано с позицией главы регионаАйбулат Хажин: Лидерство парламента Башкирии связано с позицией главы региона
Айбулат Хажин: Лидерство парламента Башкирии связано с позицией главы региона

Лидерство регионального парламента прокомментировал Айбулат Хажин, председатель Комитета Госсобрания по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

— Я считаю, что это связано, в первую очередь, с довольно сильной позицией нашего главы республики. Его политический и законотворческий бэкграунд позволяет нам более активно входить в повестку дня федерального законодательного органа. Во-вторых, сыграла роль сильная юридическая законодательная школа республики, — отметил спикер.

Высокая активность Курултая отражает способность республики вести содержательный диалог с федеральными органами власти. Башкортостан выступает площадкой, где региональный опыт переводится в конкретные законодательные решения. Такое положение формируется за счет устойчивых рабочих связей, сильной юридической экспертизы и готовности депутатов брать ответственность за инициативы, значимые для всей страны.

С октября 2021 года парламентарии республики внесли в нижнюю палату российского парламента 55 новых законопроектов. Еще 12 инициатив перешли на рассмотрение из предыдущих созывов.

Фото: скрин видеотрансляции БСТ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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